【明治安田J1百年構想リーグ】アビスパ福岡 0−1 ヴィッセル神戸（5月23日／ベスト電器スタジアム）【映像】接触→武藤が福岡DFをどついて一触即発ヴィッセル神戸に所属する元日本代表FWの武藤嘉紀が見せた“報復”とも取れる行為がSNS上で話題になっている。相手選手を突き飛ばしたシーンに、さまざまな声が寄せられた。神戸は5月23日に行われた明治安田J1百年構想リーグの最終節でアビスパ福岡と敵地で対戦。この試合に勝利