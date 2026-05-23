◇女子ゴルフツアーブリヂストン・レディース第3日（2026年5月23日千葉県袖ケ浦CC袖ケ浦C＝6732ヤード、パー72）前日、中止となった第2ラウンドが行われ、1打差の4位から出た入谷響（20＝加賀電子）が6バーディー、1ボギーの67で回り通算8アンダーで単独首位に浮上した。ツアーデビュー戦で予選落ちを喫した因縁のコースで好スコアをマークし、昨年6月のニチレイ・レディース以来のツアー通算2勝目に王手を掛けた。