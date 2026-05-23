鹿児島市東開町の交差点で、23日午後、があり、1人が病院に運ばれました。 警察と消防によりますと、鹿児島市東開町の木材港入口交差点で、23日午後7時すぎ、右折しようとした車と直進してきた車が衝突する事故がありました。 （▼） 直していた車は、事故の弾みで対向車にも衝突しました。 この事故で、1人が病院に搬送されましたが、意識はあるということです。 現場は事故処理のため、一部交通規制が行われています。