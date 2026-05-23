歌手の西野カナさん（37）が2026年5月16日、自身のインスタグラムを更新。ミュージックビデオのオフショットを披露した。「MVのオフショット」西野さんは、「MVのオフショット」といい、砂浜らしきロケーションで、ポーズをとったショットを含む8枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ワンショルダーのおなかがチラ見えするトップスに、同柄のミニ丈のタイトスカートを着用。手首にも大きなビーズのブレスレッ