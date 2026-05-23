女性７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」が２３日、新潟・長岡市の国営越後丘陵公園で開幕した「ながおか米百俵フェス〜花火と食と音楽と〜」（２４日まで）に出演した。地元グルメや花火、音楽で同県の魅力を発信するフェス。快晴となった会場に向けて、メンバーの福山梨乃は「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ、初の新潟でのライブです！新潟でずっと待ってたよって人〜！？ぶち上がりましょう」とシャウトした。小川奈