パラリンピック競泳男子の金メダリスト、河合純一さんの自伝的映画「夢追いかけて」の上映会とトークショーが地元浜松市の舞阪町で開催されました。「夢追いかけて」上映会＆トークショーと題しておこなわれたこのイベントは河合純一さんのスポーツ庁長官・就任を祝い「夢追い人ネットワーク」が主催したものです。会場となった舞阪中学校体育館には地元の住民など150人ほどが訪れました。こ