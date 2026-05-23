今年は「ごま油そうめん」に挑戦 夏が近づくと食べたくなる「そうめん」。毎年いつも同じ食べ方、同じ味になっていませんか？今年はちょっぴり趣向を変えて「ごま油」のそうめんにチャレンジ！ごま油を入れることで香ばしくさっぱりした味わいが楽しめます。 ごま油がアクセントになって食べやすい釜玉そうめんごま油の風味で食欲アップ！後味もさっぱりごま油多めがおすすめ！トマトとの相性も抜群納豆キムチにごま油が絶妙マッ