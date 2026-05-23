◇セ・リーグ巨人0―3阪神（2026年5月23日東京D）巨人は今季5度目の零敗を喫して3連敗。相手先発の村上に3安打完封を許して阿部監督は「見ての通りやられました」と完敗を受け止めた。「あそこで点が取れていたら、相手のミスからだったんでね。あそこで1点取れていれば、また違った展開で試合が進んだのかなっていうのはあります」と振り返ったのは初回だ。先頭の浅野が打ち上げた打球を相手守備陣がお見合いして二塁