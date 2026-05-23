漫才コンビ、メッセンジャー黒田有（56）が、23日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜午後6時58分）に出演。妻とのなれそめについて語った。今回は、元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（56）、ボクシング元世界3階級制覇王者の長谷川穂積氏（45）と大阪府枚方市でロケ。黒田は19年、一般女性との結婚を発表。24年に第1子の女児が誕生しているが、妻は枚方市の出身。西川きよしとのロケで訪れた枚方市駅前の商業施設で、休憩の際