コスメや美容の総合情報サイト「＠cosme」を運営するアイスタイルは、2026年5月20日に「@cosmeベストコスメアワード2026上半期新作ベストコスメ」を発表しました。25年10月1日から26年3月31日までの半年間に発売した新商品4334アイテムを対象とした、今回のアワード。2026年上半期の総合大賞は、リニューアルで値下げされた敏感肌向けのスキンケアアイテムです。総合トップ10にランクインしたコスメの多くに共通するキーワードは"