（台北中央社）南部・高雄空港で昨年12月、東京（成田）行きの航空便を利用する予定だった乗客が、誤って大阪（関西）行きの航空機に乗り込むトラブルがあった。交通部（交通省）民用航空局（民航局）は23日、保安管理規則に違反したとして、運航会社の格安航空会社（LCC）タイガーエア台湾（台湾虎航）に15万台湾元（約75万円）の過料を科し、再発防止策の提出を求めたと明らかにした。当該の乗客が大阪行きの便に乗る際、係員が