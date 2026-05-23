日本サッカー協会（JFA）公式Instagramは5月20日に投稿を更新し、ブライトン所属のサッカー日本代表・三笘薫（29）の誕生日を祝福した。投稿では、三笘のSAMURAI BLUEでの貢献に敬意を込め、1997年5月20日生まれの三笘を紹介している。三笘は9日のウルバーハンプトン戦で左もも裏を負傷し、FIFAワールドカップ2026北中米大会に臨む日本代表メンバーから外れていた。 【画像】「マジでバケモン」