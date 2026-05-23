コロラド・ロッキーズ公式Xは5月19日に投稿を更新し、テキサス・レンジャーズ戦で7-6の勝利を収めたことを報告した。投稿では「Rockies WIN」とつづり、ファウルフライを追ってダグアウトに飛び込んだT.J.ラムフィールド（26）の両足が逆さに突き出たように見える決定的瞬間を公開。日本のファンからは、映画「犬神家の一族」の名場面を連想する声が相次いでいる。 【画像】ウィル・アイアトン、“美人姉”