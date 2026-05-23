【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTが、5月23日に大阪・万博記念公園自然文化園「もみじ川芝生広場」にて開催されたFM802主催の野外音楽フェスティバル『FM802 MEET THE WORLD BEAT 2026』に初出演。 ■セットリストプレイリストも公開 「Boom Boom Back」や「夢中」「I Want You Back」など立て続けにヒット曲を披露し、ラストには9枚目のシングルで“一生涯、BE:FIRST”であることを高らかに宣言するヒップ