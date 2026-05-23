中国高速鉄道の「静音車両」内で20分にわたって携帯電話で通話を続けた女性が物議を醸している。中国メディアの封面新聞が21日に伝えた。中国の高速鉄道では、大きな声での会話などが原則禁止されている「静音車両」が設置されている。記事によると、今月18日、上海虹橋発・北京行きの高速鉄道の静音車両で、女性客が20分にわたり通話を続けた。乗務員は「静音車両です。お静かにお願いします」と書かれたプラカードを掲げて女性の