◾️大人気！日本全国 道の駅伝大好評！全国に1230ある（※）道の駅を巡り、売上No.1を当てる道の駅伝。(※)国土交通省 令和7年6月13日発表時点この企画を大人気コーナーへと押し上げた立役者・ACEes浮所飛貴が第12走者として再び登場！上陸したのは、美酒・美食でお馴染み秋田県。ユネスコ無形文化遺産に登録されている「男鹿のナマハゲ」が行われる、男鹿市の「道の駅おが」からスタート！お寿司屋さんも仕入れに来