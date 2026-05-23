FC東京は23日、敵地で鹿島と対戦し、0―1で敗れた。これで東の2位が確定。西の2位とのホーム＆アウェー方式で行われる順位決定戦に臨むこととなった。東の首位を争った鹿島の勝負強さの前に屈した。0―0で迎えた後半35分だった。横パスを奪われ、カウンターから決勝点を献上して逃げ切られた。主将の室屋はこう嘆息する。「鹿島らしさにやられた試合でした。鹿島もそこまでチャンスがなかったけど、自分たちもそこまで決定機