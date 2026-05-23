男性ユニット「FANTASTICS」が23日、愛知県常滑市のAichiSkyExpoで全国アリーナツアーの初日を迎えた。360度をファンが囲むセンターステージのみでパフォーマンスを行うというグループ初の試みで23曲を歌唱。アンコールでは俳優としても活躍するボーカルの八木勇征（29）が、6月10日にソロ歌手デビューすることを発表した。告知映像が流れると「え〜？」「ウソでしょ」などと黄色い歓声が沸き上がった。ソロ曲のタイトルは