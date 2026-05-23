２３日夜、大阪市淀川区にあるスーパーで、男性が切り付けられる事件がありました。男性は命に別状はないということです。切り付けた男は現場で確保され、殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されました。 ２３日午後６時１５分ごろ、大阪市淀川区東三国にあるスーパーで、「包丁を持った男が暴れている」と目撃者から警察に通報がありました。 店内で４１歳の男性が刃物のようなもので背中などを切り付けられケ