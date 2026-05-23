ボートレース住之江の5日間シリーズ「アクアコンシェルジュカップ」が、23日に開幕した。地元・大阪支部の吉田一心（22）は初日2走を1、2着の2連対スタートと上々の船出。前半1Rは追い風の影響でターンをもらしたが、イン戦を踏ん張って白星。後半5Rは北川幸典の2コース捲りに乗じて差し続き、2着に入った。「展開を捉えて1着が欲しかったですね。足自体はいいし、後半はそこまで乗りづらさもなかった。大丈夫です」と操縦性