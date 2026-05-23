◇セ・リーグ中日3―5広島（2026年5月23日バンテリンD）中日・鵜飼航丞が本塁打を含む2安打1打点と存在感を示した。2―1の2回、広島・森下の直球を捉えて中堅スタンドに運ぶ3号ソロとした。「長打狙いだった。一番いい形で点が取れた」。4回1死では左前打を放った。22日の広島戦に続くマルチ安打。鵜飼はファーストスイングを意識しているといい「やってきたことが試合で少しずつ出せている」と手応えを口にした。