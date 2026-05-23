賞金1,000万円を賭けたクイズ番組の生放送決勝戦。優勝を決めるラスト問題で、まだ1文字も読まれていないのに正解を言い当てる事件が発生した――「優勝者は、なぜ“0文字解答”という不可解な奇跡をやり遂げたのか」。直木賞作家、小川哲氏のミステリー小説を映画化した『君のクイズ』が公開された。“クイズ”プレイヤーの思考の迷路を、映画として打ち出すためにエンターテインメント色と人間ドラマをより強くした本作は、タイ