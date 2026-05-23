歌手でタレントのあのが２３日、自身の公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。タレント鈴木紗理奈とのトラブルの発端となった自身の冠番組「あのちゃんねる」（テレビ朝日）を降板すると発表した。１８日放送であのは「ベッキーの次に嫌いな芸能人は？」と聞かれ「鈴木紗理奈」と回答。これに鈴木は「普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからんし、それそのまま放送するスタッフも意味わからん」とインスタで不快感を