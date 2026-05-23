軽めの羽織りとして、季節の変わり目の必需品ともいえるカーディガン。カラーやデザインが豊富だからこそ、どれを選ぶか迷うことも。そこで今回は【ハニーズ】の一部店舗でも買える、大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】にフォーカス。その中から40・50代に似合う「高見えカーディガン」をご紹介します。オンにもオフにも取り入れやすく、さらっと羽織るだけでコーディネ