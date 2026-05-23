命が危ぶまれた猫ちゃんが見せた変化が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は1万7000回を超え「幸せになって本当に良かったです」「綺麗なお顔ですね」といったコメントが集まっています。 【動画：全身が麻痺、動けない状態で『保護された三毛猫』…献身的なケアで起きた『驚きの変化』と『現在の様子』】 絶望の淵での保護 YouTubeアカウント「ねこねっと山中湖」に投稿されたのは、ある三毛猫が保護されたときの