猫の「突然死」を招く4つの原因 1.心臓の病気 猫の突然死で最も多いとされるのが心臓のトラブルです。特に「肥大型心筋症」という病気は、心臓の壁が厚くなって血液をうまく送り出せなくなるもので、一見元気な若い猫にも見られます。 この病気の怖いところは、かなり進行するまで目立った症状が出ないことです。心臓の中に血の塊ができ、それが血管に詰まることで命を落とすこともあります。 普段から「少し