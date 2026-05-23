出先でパッと使いたいものほど、バッグの奥で見つからない……。そんなプチストレス、ありませんか？ 実はそれ、【ダイソー】の“推し活グッズ”で解決できるかもしれません。今回使うのは、アクスタを持ち歩くための「アクスタおでかけケース」。試しにティッシュを入れてみたところ、想像以上に便利で、思わずいろいろ試してみたくなる意外な使い方が見えてきました。 カラー豊富な推し活ケースに注目