開いている窓のそばに楽しそうに座っていたという猫。しかし、雨が降ってきて窓を閉めなければいけなくなって…？がっかりした表情とその後の展開が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で1.9万回以上再生され、「あんなにうきうきしてそうだったのに」「表情が豊かすぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：外の空気を『ウキウキで楽しんでいた猫』→雨で窓を閉められた結果…