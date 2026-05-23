7人組アイドルグループ「すべての瞬間は君だった。」の岸田雅(22)が21日、自身のX(旧ツイッター)で同日発売の「週刊ヤングジャンプ」(集英社)に登場したことを報告した。 【写真】タオルにくるまれた宝物初めて見せるオトナな姿 「人生初めての水着どうですか ... ？❤︎」と記し、「#みやびヤンジャン初登場」のハッシュタグを添えた岸田。中央にリングのあるバンドゥは2つの山の間を分かつ深い