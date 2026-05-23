上田市の病院では23日、病院の職員が育てたバラが満開となり大勢の人たちを楽しませています。200種類以上のバラが咲き誇ったのは上田市の丸子中央病院です。23日からバラ祭りが始まりました。初日は、地元出身のバイオリニストによるコンサートが開かれ、訪れた人が音楽とバラの共演を楽しんでいました。バラは患者たちに癒しの時間と喜びを与えたいと10年前から職員たちが院内の敷地で育て始め年々種類が増えているという