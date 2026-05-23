記事ポイントルシアンが2026年5月25日に発売する「スポーツまもり」は、思春期の女の子への気持ちを”ギフト”として届けるスポーツブラですパッケージ裏面にメッセージを書き込めるスペースがあり、下着売場に行かなくても量販店で購入できます中身はシリーズ累計出荷数200万枚を突破したロングセラー「部活ブラ」で、吸汗速乾・デオドラント機能を備えています 思春期の女の子に下着を渡したいけれど、どう伝えればよいか迷