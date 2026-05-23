ダンス＆ボーカルグループ「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ」が２３日、愛知・ＡｉｃｈｉＳｋｙＥｘｐｏで３度目の全国アリーナツアー「ＳＵＮＦＬＯＷＥＲ」初日公演を開催した。今年は所属事務所「ＬＤＨ」が定める６年に１度の祭典「ＰＥＲＦＥＣＴＹＥＡＲ」では、グループとして初めての全国ツアー。前回の２０２０年は新型コロナウイルスの影響により、ツアーが中止し、不完全燃焼に終わった。中島颯太は「２０２０年に楽し