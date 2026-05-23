ダンス＆ボーカルグループ「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ」が２３日、愛知・ＡｉｃｈｉＳｋｙＥｘｐｏで全国アリーナツアー「ＳＵＮＦＬＯＷＥＲ」初日公演を開催した。ボーカルの八木勇征が６月１０日にソロデビューすることがサプライズ発表された。アンコール前。センターステージのスクリーンに「ソロデビュー」の文字が踊ると、３６０度を覆ったファンからはどよめきが起きた。大きな反響に、八木は「ありがとうございます。