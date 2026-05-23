記事ポイント東京都多摩市の日蓮宗妙櫻寺境内に樹木葬「多摩さくら庭苑」が2026年5月末に開苑します承継者不要・檀家登録不要で、最後の納骨から13年（最大20年延長可）の埋葬期間後は妙櫻寺が永代供養塔へ移動管理します1人用から1〜4人用まで複数タイプの墓所が用意されており、ペットとの合葬にも対応しています 少子高齢化や家族構成の変化によって、お墓の継承や供養の継続に不安を感じる人が増えています。東京都多摩市