歌手でタレント・あのが２３日、Ｘを更新。自身の発言をめぐり、騒動となっているテレビ朝日「あのちゃんねる」（月曜、深夜０・１５）について、降板を宣言した。５月１８日放送回で、「嫌いな芸能人」として鈴木紗理奈の実名をあげ、ピー音なしで放送。鈴木がインスタグラムのストーリーズで「普通にいじめやん」などと不快感を示していた。【以下、あののＸ全文】あのちゃんねるとは「この表現は嫌です」や「これはゲスト