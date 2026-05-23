＜大相撲五月場所＞◇十四日目◇23日◇東京・両国国技館【映像】“分厚すぎる懸賞”を両手で掲げる伯乃富士前頭十枚目・伯乃富士（伊勢ヶ濱）が大関・霧島（音羽山）を結びの一番で撃破。単独首位を走っていた大関に土をつけ、自らの優勝の可能性も残した。そして勝利後、両手でガッチリと受け取った懸賞を目の前に掲げるようにすると、その分厚さにファンからは「カバンみたいな懸賞」「懸賞すご！」「ずっしり」などと驚きの声