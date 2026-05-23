元HKT48で女優の田中美久（24）が23日までにインスタグラムを更新。最新ショットに反響が寄せられている。田中は「リボンみたいな関係が良くて解いても繋がっていたいなっ」とつづり、髪にはブルーのリボンを結び、デニムのベアトップのミニワンピースとジャケットのコーディネートを披露した。この投稿に「全部かわいい」「完璧なファッション」「似合ってて綺麗で可愛い」「いつも美しい」「みくちゃん可愛いキュンキュンする