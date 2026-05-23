テレビアニメ『花ざかりの君たちへ』（花君）第2期の新情報が発表された。Omoinotakeによるオープニングテーマ「FLASHBULB」とエンディングテーマ「花束」の２曲が使用されたPVが解禁された。【動画】キス寸前！？公開された『花ざかりの君たちへ』第2期PV『花ざかりの君たちへ』は、漫画誌『花とゆめ』で1996〜2004年まで連載していた漫画が原作で、憧れの高跳び選手・佐野泉に会うために、アメリカから性別を偽って全寮制男