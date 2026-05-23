FANTASTICSが23日、Aichi Sky Expoで全国ツアー「SUNFLOWER」初日公演を開催した。アンコールで、ボーカルの八木勇征（29）が、ユニバーサルミュージック内の新レーベル「A−Sketch Lab」からソロデビューすることを発表した。グループ初のソロデビュー。ステージ上のスクリーンにソロデビューの文字が躍ると、ファンからは大きなどよめきが上がった。グループのボーカルとしてステージに立つ一方で、近年は俳優業も充実させており