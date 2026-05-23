「巨人０−３阪神」（２３日、東京ドーム）巨人が阪神に連敗。相手先発・村上に３安打完封を許し、７連勝後に３連敗となった。阿部監督は開口一番、「見ての通り、やられました」と話した。悔やんだのは初回の攻撃だった。１番に入った浅野が打ち上げた飛球を遊撃・木浪、中堅・高寺、左翼・立石がお見合いする形で出塁（記録は二塁打）。続くキャベッジの進塁打で１死三塁とした。吉川はカウント３−１から５球目にファ