FANTASTICSが23日、Aichi Sky Expoで3度目の全国アリーナツアー「SUNFLOWER」初日公演を開催した。この日は6月17日発売のシングルから「SUNFLOWER」「HANDS UP」を初披露したほか、2月に発売した初のベストアルバム「Welcome to Sunshine」収録曲の「Got Boost？」「FINALE」など全23曲を披露。センターステージでパフォーマンスするメンバーを中心に、会場全体に大きな笑顔の花が開き、澤本夏輝（32）は「登場から皆さんの歓声が