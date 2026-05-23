◆陸上ダイヤモンドリーグ第２戦（２３日、中国）女子やり投げで２４年パリ五輪金メダルの北口榛花（ＪＡＬ）が今シーズン２戦目に臨み、６０メートル０８で７位だった。世界歴代２位となる７１メートル７４の大投てきを見せた中国の１８歳・厳子怡が優勝した。北口は、今季初戦として挑んだ１７日のセイコー・ゴールデングランプリ（東京・ＭＵＦＧ国立）は６０メートル３６の５位だった。「久しぶりに練習投てきが良くて、