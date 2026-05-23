◆大相撲▽夏場所１４日目（２３日、両国国技館）東前頭１７枚目・藤凌駕（藤島）が、３敗の東前頭２枚目・義ノ富士（伊勢ケ浜）を破って、初優勝に望みをつないだ。相手得意の右差しを左はず押しでしのぎながら、最後はすくい投げ。４敗を死守し、白星を２ケタに乗せ「うれしい」と笑みを浮かべた。義ノ富士は１学年上で、学生横綱などの実績を持つ。「（学生相撲界では）スーパースターだった。大相撲の世界で対戦できてよ