◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽最終節鹿島１―０ＦＣ東京（２３日、メルスタ）鹿島はＦＣ東京を１―０で下した。後半３５分にＦＷ師岡柊生が決勝点をマークし、西地区１位神戸との“優勝決定戦”に弾みをつけた。＊＊＊一進一退の攻防を制しての勝利に鬼木達監督は「勝ちきったこと、（失点を）ゼロで抑えたことは評価に値する。最後の最後までよくやってくれた」と勝利を誇った。“優勝決定戦”は鹿島―神戸の組