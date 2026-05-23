歌手でタレントの堺正章が２３日、新潟・長岡市の国営越後丘陵公園で開幕した「ながおか米百俵フェス〜花火と食と音楽と〜」（２４日まで）に出演した。初出演の野外フェスでは１０分間に及ぶＭＣや、歌唱で会場を沸かせた。地元グルメや花火、音楽で同県の魅力を発信するフェス。出演者最年少の１２歳の人気子役・増田梨沙や、７人組「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」、７９歳の堺ら“最大６７歳差”の豪華アーティスト９組がステー