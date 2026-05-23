ＮＨＫＥテレの人気子供番組「みいつけた！」の“４代目スイちゃん”として知られる人気子役・増田梨沙が２３日、新潟・長岡市の国営越後丘陵公園で開幕した「ながおか米百俵フェス〜花火と食と音楽と〜」（２４日まで）に出演した。地元グルメや花火、音楽で同県の魅力を発信する大型フェス。初日は最年少の１２歳・増田や、７９歳の歌手でタレントの堺正章ら“最大６７歳差”の豪華アーティスト９組がステージを盛り上げ