◇セ・リーグ広島5―3中日（2026年5月23日バンテリンD）育成から21日に支配下登録されたばかりの広島・名原典彦が「1番・中堅」で起用されて2安打。勝利後は自身初のお立ち台に上がり「本当にうれしい。僕に与えられた仕事をしっかりするだけ」と笑顔を振りまいた。初回に先頭打者で中前打。小園の二塁打で先制のホームを踏んだ。4回2死一塁でも左前打とマルチ安打。4年目の外野手がはつらつとしたプレーを続けている