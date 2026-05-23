女優の戸田恵梨香が２３日、静岡県静岡市の清水文化会館マリナートで行われた磯村勇斗が実行委員会代表を務める「第１回しずおか映画祭」（２４日まで）に出席し、トークショーを行った。４月の配信開始以来、話題を集めているＮｅｔｆｌｉｘの主演ドラマ「地獄に堕ちるわよ」について当初、マネジャーから「細木数子さんの人生を描くドラマです」と聞き、「何の役ですか？」と質問したという。「まさか、細木さん役だと思わず