ベティスに所属するスペイン人GKアドリアンは22日、自身のSNSを通じて、今シーズン限りで現役引退することを発表した。現在39歳のアドリアンは、ベティスの下部組織出身。2012年にトップチームデビューを飾ると、翌年にウェストハムへ完全移籍で加入。2014−15シーズンにはリーグ戦の全試合でスタメンフル出場を果たした。その後、2019年夏にリヴァプールへ移籍すると、同年のUEFAスーパーカップでPK戦の末にチームを優勝へ導