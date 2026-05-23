◆大相撲▽夏場所１４日目（２３日、両国国技館）東前頭１３枚目・琴栄峰（佐渡ケ嶽）は３敗対決に敗れて、４敗目を喫した。小結・若隆景（荒汐）の鋭い当たりに上体を起こされて、なすすべなく押し出された。立ち合いは張り差しを選択をするも、三役力士には通じず。「腕が上にいった分、差すことができなくて、体が起きて、全部がダメだった」と悔やんだ。優勝争いでは一歩後退も「優勝争いは考えていない。１５日間の中の